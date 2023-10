Der Dollar hat am Mittwoch gegenüber dem Euro und dem Franken im Tagesverlauf etwas an Wert verloren. Am Nachmittag vermochten sich die Kurse aber zu stabilisieren.Frankfurt - Der Dollar hat am Mittwoch gegenüber dem Euro und dem Franken im Tagesverlauf etwas an Wert verloren. Am Nachmittag vermochten sich die Kurse aber zu stabilisieren. Konkret erholte sich der Euro am Mittwoch etwas von seinem am Vortag erreichten Zehn-Monats-Tief. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0494 US-Dollar. Dies ist etwas mehr als am Morgen. Der USD/

Den vollständigen Artikel lesen ...