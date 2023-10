Dieser Frage geht jetzt ein Team vom Fraunhofer ISE nach. In Leimersheim hat Erdgas Südwest eine schwimmende Photovoltaikanlage installiert. Ob sich dadurch thermischen Schichtung oder Sauerstoffgehalt des See verändern, wollen die Forscher mithilfe von vielen Sensoren herausfinden.Über besonders umweltfreundliche und biodiversitätsfördernde Freiflächen-Photovoltaikanlagen hört man immer wieder. Aber wie steht es um schwimmende Photovoltaik-Anlagen? Welche Auswirkungen haben solche Installationen auf Ökosystem See. Dieser Frage gehen jetzt Forschende des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...