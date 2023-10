Nach den Verlusten am Vortag ist an den europäischen Aktienmärkten auch zur Wochenmitte eine Erholung ausgeblieben.Paris / London - Nach den Verlusten am Vortag ist an den europäischen Aktienmärkten auch zur Wochenmitte eine Erholung ausgeblieben. Der EuroStoxx 50 lag bis zum Mittwochnachmittag noch gut im Rennen, auch dank Arbeitsmarktdaten aus den USA. Letztlich fiel die Erholung aber wieder in sich zusammen, sodass der Leitindex der Eurozone nur noch mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 4099,85...

