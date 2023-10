Berlin - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat Bedingungen für eine Arbeitserlaubnis für Migranten in Deutschland gefordert und will diese auf anerkannte Asylbewerber beschränken. "Für anerkannte Migranten sollte ein Angebot auf Arbeit ein Teil des Integrationsprozesses werden", sagte Dobrindt der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



"Wer dieses Angebot auf Arbeit verweigert, muss mit Leistungskürzungen rechnen." In anderen europäischen Ländern finde das bereits statt, sagte der CSU-Politiker. In der Debatte werden auch Forderungen nach einer schnelleren Arbeitserlaubnis für Asylbewerber laut, falls sie Aussicht auf eine Anerkennung haben. Die Union hatte zudem vorgeschlagen, Asylbewerber während ihres Verfahrens zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten.