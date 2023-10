In Woche 38 haben sich die Lieferungen frischer peruanischer Bananen wieder erholt. Allerdings sind sie noch etwas weit von der vorherigen Saison entfernt, wie Agraria.pe auf Basis von Zahlen von FreshFruit berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com In dieser Woche beliefen sich die Exporte des Produkts auf insgesamt 3.086 Tonnen, das waren 12 % mehr als in der Vorwoche, aber 6 % weniger als in...

