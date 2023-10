tilbago AG freut sich, den 2000. Kunden in ihrem wachsenden Portfolio begrüssen zu dürfen. Dieser jüngste Geschäftszugewinn unterstreicht die fortschreitende digitale Disruption im Inkasso-Geschäft.Luzern - Die in Luzern ansässige tilbago AG freut sich, den 2000. Kunden in ihrem wachsenden Portfolio begrüssen zu dürfen. Dieser jüngste Geschäftszugewinn unterstreicht die fortschreitende digitale Disruption im Inkasso-Geschäft, wobei tilbago an vorderster Front steht. Deren Software-Lösung Robo-Inkasso ermöglicht die Rückführung der Prozesse zum rechtlichen Inkasso in das eigene Unternehmen...

