Die Ausfuhren "Made in Germany" sanken im August kalender- und saisonbereinigt sowohl im Vergleich zum Vormonat (minus 1,2%) als auch gegenüber dem Vorjahresmonat (minus 5,8%).Wiesbaden - Die lahmende Weltwirtschaft belastet die deutschen Exportunternehmen. Die Ausfuhren «Made in Germany» sanken im August kalender- und saisonbereinigt sowohl im Vergleich zum Vormonat (minus 1,2 Prozent) als auch gegenüber dem Vorjahresmonat (minus 5,8 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt wurden Waren im Wert von 127,9...

