Die amerikanische Schnellrestaurantkette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, NYSE: MCD) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 1,67 US-Dollar je Aktie bekannt. Im Vergleich zum Vorquartal (1,52 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 10 Prozent oder 15 US-Cents. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 15. Dezember 2023 (Record date: 1. Dezember 2023). Seit 47 Jahren in Folge hat das Unternehmen die Dividende ...

