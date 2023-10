Bei BGL Logistics ist eine der größten Photovoltaik-Dachanlagen Deutschlands in Betrieb genommen worden. 23.000 Photovoltaik-Module auf über 80.000 Quadratmetern soll jährlich 8,4 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. In Bremen ist eine der größten zusammenhängenden Photovoltaik-Dachanlagen auf einer Industrie-Immobilie in Deutschland ans Netz gegangen. Auf dem über 80.000 Quadratmeter großen Dach des Logistikcenters C3 Bremen des Logistikunternehmens BGL Logistics sorgt die Photovoltaik-Dachanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...