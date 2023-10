Es war die erste Ausschreibung für Photovoltaik-Anlagen, die in Kombination mit Landwirtschaft in dem Land entstehen sollen. Die ausgewählten Projekte erstreckten sich über das komplette Land und sehen sehr unterschiedliche Formen der Landwirtschaft vor.In Luxemburg sind bei der ersten Ausschreibung für Agri-Photovoltaik-Anlagen insgesamt 14 Zuschläge vergeben worden. Die Gesamtleistung der Projekte liege bei 52,7 Megawatt und sie erstreckten sich über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 73,5 Hektar, wie das Energieministerium des Landes veröffentlichte. Insgesamt war in dieser Runde ein Volumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...