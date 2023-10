Zürich - radicant bank ag (radicant), die erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz, eröffnet eine Pop-up-Filiale im Finanzzentrum der Schweiz, am Bahnhofplatz 1 in Zürich. Bis zum 14. Oktober (werktags von 9 bis 18 Uhr; am Samstag, den 7.10. von 10 bis 16 Uhr) kann die Bank hautnah erlebt werden. Damit unterstreicht radicant ihren Anspruch auf […]Zürich - radicant bank ag (radicant), die erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz, eröffnet eine Pop-up-Filiale im Finanzzentrum der Schweiz, am Bahnhofplatz 1 in Zürich. Bis zum 14. Oktober (werktags von 9 bis 18 Uhr; am Samstag, den 7.10. von 10 bis 16 Uhr) kann die Bank hautnah erlebt werden. Damit unterstreicht radicant ihren Anspruch auf Transparenz und Nahbarkeit. Ziel der Pop-up...

