Im Anschluss an den H1 2023-Bericht der letzten Woche gab die cyan AG einen weiteren Kundengewinn im Bereich Cybersecurity bekannt. Letzte Woche meldete cyan, dass es Orange Belgien als neuen Kunden für seine digitalen Sicherheitslösungen gewinnen konnte. Orange Belgien, eine Tochtergesellschaft der Orange Gruppe, ist mit über 3 Millionen Abonnenten einer der größten Telekommunikationsanbieter auf dem belgischen Markt. Dies kann als Bestätigung der erfolgreichen Partnerschaften angesehen werden, die bereits in Frankreich und Slowenien geschlossen wurden. Bereits in den vergangenen Monaten wurden einige Kunden für das Cybersecurity-Segment gewonnen, was sich in den kommenden Quartalen in Einnahmen niederschlagen sollte. Des Weiteren gab cyan in einer sehr kurzen Ad-hoc-Mitteilung ein Update zur Nachfolge von Frank von Seth, dem ehemaligen CEO von cyan. Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wird Thomas Kicker neuer CEO der cyan AG. Thomas Kicker bringt langjährige Erfahrung in leitenden Funktionen bei T-Mobile Austria mit. Der Abschluss der Suche nach einem neuen CEO dürfte für Stabilität sorgen. Insgesamt bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihr Kursziel von EUR 3,60 und stufen die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AG