Teilen: Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 5. Oktober wissen müssen: Die wichtigsten Währungspaare handeln am frühen Donnerstag in den gewohnten Handelsspannen, nachdem sie am Mittwoch so volatil waren. Der US Dollar Index konsolidiert seine jüngsten Verluste unter 107,00, während die Anleger auf die Warenhandelsbilanz für August und die wöchentlichen ...

