Infineon auf der Überholspur

Die Aktie des in München beheimateten Chipherstellers schaltet einen Gang hoch. Der bayrische Technologie Konzern hebt die Gewinnerwartung für das Kerngeschäft mit der Automobilindustrie an.



Die Aktie stieg am gestrigen Handelstag zwischenzeitlich um beinahe 5% auf 32,67 Euro und zählte damit zu einem der Gewinner zum Börsenschluss. Losgetreten wurde diese Entwicklung auch vom Bereichsleiter für das Geschäft mit der Automobilbranche Peter Schiefer. Dieser hob die Prognosen für das Geschäft mit den Fahrzeugherstellern an, die Sparte macht knapp die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Er stellte jedoch auch klar, dass der eigene Erfolg nicht von dem der Fahrzeugproduzenten abhängt: "Wir werden wachsen, selbst wenn die Autoverkäufe stagnieren" so der Manager. Besonders die operativen Margen sollen in den kommenden Jahren weiter steigen. Bereits heute ist Infineon mit 12 % Marktanteil der größte Chiphersteller für die Autoindustrie. Auch schloss beispielsweise Tesla im Sommer letzten Jahres einen Liefervertrag mit Infineon ab.









