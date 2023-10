Nach den Darstellungen verschiedener Wissenschaftsinstitute könnte der Kontinent mit den existierenden Erneuerbaren-Technologien bis zum Ende des Jahrzehnts von fossilen Ressourcen unabhängig gemacht werden. Pro Jahr müssten dafür 140 Milliarden Euro, vornehmlich in den Ausbau von Photovoltaik und Windkraft, investiert werden.Europas Stromsektor könnte bis 2030 komplett auf Erneuerbaren basieren und das gesamte Energiesystem bis 2040 ohne fossile Brennstoffe auskommen. Zu diesem Schluss kommt die Studie "European Power Sovereignty through Renewables by 2030" im Auftrag der Investmentgesellschaft ...

