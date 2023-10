An den US-Börsen scheint die jüngste Erholung am Donnerstag schon wieder zu Ende zu sein. Der Leitindex Dow Jones gab im frühen Handel um 0,19% auf 33'066,48 Punkte nach.New York - An den US-Börsen scheint die jüngste Erholung am Donnerstag schon wieder zu Ende zu sein. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 33'066,48 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,26 Prozent auf 4252,56 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 0,34 Prozent auf 14'725,78 Punkte ab. Im Blick bleibt der US-Arbeitsmarkt.

