DJ MÄRKTE EUROPA/Stabilisierung läuft - Alstom im freien Fall

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem jüngsten Abverkauf an den europäischen Börsen hielt die am Vortag gestartete Stabilisierung auch am Donnerstag an. Nur für ausgesuchte Einzeltitel ging es deutlicher nach oben - oder eben nach unten. Der DAX schloss 0,2 Prozent tiefer bei 15.070 Punkte, der Euro-Stoxx-50 schloss kaum verändert bei 4.100 Zählern. Etwas Unterstützung für die Aktien kam vom Öl, das leichter tendiert. Ein Barrel der Sorte Brent kostet mit 84,15 Dollar 1,6 Prozent weniger als am Vortag und über 10 Dollar weniger als letzte Woche. Die europäischen Öl- und Gaswerte gehörten wenig überraschend zu den Verlierern und gaben leicht nach. Die Fluglinien, denen zuletzt der hohe Kerosinpreis zugesetzt hatte, starteten durch. Der Sektor-Index der Reise - und Freizeitunternehmen legte um 1,5 Prozent zu. Am Anleihemarkt kamen die Renditen nach dem Rückgang am Vortag weiter leicht zurück, der Euro tendierte zum Dollar etwas höher.

Für Freitag steht der US-Arbeitsmarktbericht für September auf der Agenda. Wie empfindlich der Markt auf Daten vom Arbeitsmarkt reagiert war am Dienstag zu beobachten, als der JOLTS-Bericht deutlich mehr offene Stellen als erwartet gezeigt hatte. Am Mittwoch milderte dann der schwächer als erwartet ausgefallene ADP-Bericht über die neu geschaffenen Stellen in der US-Privatwirtschaft diese Sorgen wieder etwas. Von daher ist die Spannung vor den Payrolls hoch.

Kursdesaster bei Alstom - Erholungsrally in SMA Solar

Auf Unternehmensseite belebte sich die Nachrichtenlage. In Paris stürzte der Kurs von Alstom um über 37 Prozent ab. An der Börse wurde der Wert abgestraft, nachdem das Bahntechnikunternehmen seinen Ausblick für den freien Cashflow massiv nach unten genommen hatte. Alstom rechnet für das kommende Jahr nun mit einem negativen Cashflow von 500 bis 750 Millionen Euro. Von einem scheinbar nicht enden wollenden Problem bei der Barmittelgenerierung von Alstom sprachen die Analysten der Deutschen Bank. Es handele sich nach Ansicht der Analysten um einen schweren Schlag für die Glaubwürdigkeit des Managements.

Auffällig ist das Minus von gut 11 Prozent in Puma, in deren Fahrwasser es für die Aktie von Adidas um gut 3,7 Prozent nach unten ging. An der Börse wurde sich gewundert, gab es zunächst keine Nachrichten für die Schwäche. Dann kamen die Analystenkommentare, die sich unisono etwas vorsichtiger für das dritte Quartal von Puma positionierten. An der Börse wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen im Hinblick auf den Konsens Redebedarf mit den Analysten hatte.

SMA Solar legten um 7,4 Prozent zu, nachdem der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen seinen Gewinnausblick deutlich angehoben hat. Nach der Anhebung der Unternehmensprognose erhöhte Oddo BHF die Einstufung auf Outperform. Die dritte Anhebung des Ausblicks in diesem Jahr beruhe auf einer Umsatzentwicklung und einer Ertragskraft, die sich dynamischer als erwartet darstellten, vor allem im Bereich Großprojekte.

Starkes Umsatzwachstum bei Redcare Pharmacy

Redcare Pharmacy, ehemals Shop Apotheke, hat ein starkes Umsatzwachstum berichtet. Die Aktie legte um knapp 12 Prozent zu. Im dritten Quartal 2023 hat Redcare Pharmacy laut Warburg ein Umsatzwachstum von 67 Prozent auf 475 Millionen Euro generiert. Dies sei durch die Erstkonsolidierung von Mediservice sowie das starke organische Wachstum in allen Regionen bestimmt. Das Unternehmen sollte von der Einführung des E-Rezepts in Deutschland profitieren und die Aktie dürfte positiv auf die Verabschiedung des neuen Digitalisierungsgesetzes sowie die Nachricht zu einer Online-Version der persönlichen Gesundheitskarte profitieren. Die Analysten halten die Kaufempfehlung aufrecht. Für die Aktie des Wettbewerbers DocMorris ging es um 3,8 Prozent nach oben.

Der Rüstungskonzern Renk verschob derweil seinen für diesen Donnerstag geplanten Börsengang. In den vergangenen Tagen habe sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt, so die Begründung. Die Option eines Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt werde von Renk und dem Mehrheitsaktionär, dem Finanzinvestor Triton, geprüft.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.099,81 -0,04 -0,0% +8,1% Stoxx-50 3.859,75 +9,09 +0,2% +5,7% Stoxx-600 441,31 +1,23 +0,3% +3,9% XETRA-DAX 15.070,22 -29,70 -0,2% +8,2% FTSE-100 London 7.451,54 +39,09 +0,5% -0,5% CAC-40 Paris 6.998,25 +1,52 +0,0% +8,1% AEX Amsterdam 721,75 +0,89 +0,1% +4,8% ATHEX-20 Athen 2.808,06 -32,10 -1,1% +24,7% BEL-20 Bruessel 3.467,93 +13,99 +0,4% -6,3% BUX Budapest 55.488,58 -472,55 -0,8% +26,7% OMXH-25 Helsinki 4.135,00 -3,77 -0,1% -13,8% ISE NAT. 30 Istanbul 8.881,85 +158,03 +1,8% +49,4% OMXC-20 Kopenhagen 2.088,60 +13,99 +0,7% +13,8% PSI 20 Lissabon 5.824,40 +39,02 +0,7% +2,4% IBEX-35 Madrid 9.157,70 +54,80 +0,6% +11,3% FTSE-MIB Mailand 27.490,81 +55,22 +0,2% +15,7% OBX Oslo 1.157,34 +4,64 +0,4% +6,2% PX Prag 1.325,82 -7,50 -0,6% +10,3% OMXS-30 Stockholm 2.127,06 +10,29 +0,5% +4,1% WIG-20 Warschau 1.864,65 -14,70 -0,8% +4,1% ATX Wien 3.091,42 +10,82 +0,4% -0,7% SMI Zuerich 10.783,15 +26,96 +0,3% +0,5% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:28 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0530 +0,2% 1,0514 1,0512 -1,6% EUR/JPY 156,36 -0,1% 156,37 156,46 +11,4% EUR/CHF 0,9624 -0,1% 0,9624 0,9643 -2,8% EUR/GBP 0,8652 -0,1% 0,8652 0,8661 -2,2% USD/JPY 148,47 -0,4% 148,73 148,85 +13,2% GBP/USD 1,2171 +0,3% 1,2151 1,2136 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,3135 -0,1% 7,3178 7,3162 +5,6% Bitcoin BTC/USD 27.585,48 -0,4% 27.620,94 27.435,66 +66,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,75 84,22 -1,7% -1,47 +6,4% Brent/ICE 84,31 85,81 -1,7% -1,50 +3,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 39,30 -100,0% -39,30 -51,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.816,14 1.820,73 -0,3% -4,59 -0,4% Silber (Spot) 20,76 21,03 -1,2% -0,26 -13,4% Platin (Spot) 858,63 871,00 -1,4% -12,38 -19,6% Kupfer-Future 3,56 3,59 -0,8% -0,03 -6,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

October 05, 2023 12:04 ET (16:04 GMT)

