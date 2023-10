Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem volatilen Verlauf fester geschlossen. Dabei konnte der Leitindex SMI die Marke von 10'800 Punkten mehrfach überwinden, sich aber nicht darüber etablieren.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem volatilen Verlauf fester geschlossen. Dabei konnte der Leitindex SMI die Marke von 10'800 Punkten mehrfach überwinden, sich aber nicht darüber etablieren. Im späten Handel schmolzen die Gewinne noch ab, als sich an der Wall Street eine negative Tendenz durchsetzte. Im Fokus waren auch am zweiten Börsentag nach der Abspaltung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...