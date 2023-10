Granada - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine die Lieferung eines weiteren Patriot-Luftabwehrsystems zugesagt. "Wir haben der Ukraine auch in der Vergangenheit das Patriot-Luftabwehrsystem zur Verfügung gestellt und ich habe hier dem ukrainischen Präsidenten gesagt, dass wir für die Wintermonate ein weiteres System der Ukraine zur Verfügung stellen werden", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz zum Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada.



"Das ist das, was jetzt am allermeisten notwendig ist: Die Luftverteidigung mit diesem hocheffizienten System zu gewährleisten. Denn wir müssen damit rechnen, dass Russland versucht wird erneut im Winter mit Raketenangriffen, mit Drohnenangriffen, mit allem Möglichen Infrastruktur und Städte der Ukraine zu bedrohen." Die Lieferung des Luftabwehrsystems sei daher eine sehr weitreichende und sehr wirksame Unterstützung, so der Kanzler. Auf Deutschland könne man sich verlassen.



Scholz war zuletzt dafür kritisiert worden, dass er übereinstimmenden Medienberichten zufolge der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine eine Absage erteilt hat.