Die Apfelernte in Nordrhein-Westfalen läuft seit mehreren Wochen auf Hochtouren. In den Hofläden und an den Marktständen gibt es frisch geerntete, knackige Äpfel, teilt die Landwirtschaftskammer NRW mit. Die Landwirtinnen und Landwirte ernten im Moment die Sorte Boskop. Bildquelle: Shutterstock.com Auch Birnen sind bereits geerntet und frisch erhältlich. Die...

