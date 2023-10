Am 1. Januar 2023 ist das revidierte Aktienrecht in Kraft getreten. Welche Auswirkung hat dies für Ihre Gesellschaft?St. Gallen - Am 1. Januar 2023 ist das revidierte Aktienrecht in Kraft getreten. Welche Auswirkung hat dies für Ihre Gesellschaft? Das hat sich geändert - in Kürze Aktionärs- bzw. Gesellschaftervereinbarungen Mit dem neuen Aktienrecht werden diverse Aktionärsrechte sowie die Einberufung von Gesellschafterversammlungen neu geregelt, insbesondere werden Minderheitsrechte gestärkt.

