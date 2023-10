Am Montagabend hatten wir auf eine Short-Chance hingewiesen. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Tilray: Ist der Hype schon wieder vorbei?" In diesem Beitrag waren wir auf die charttechnische Situation eingegangen und hatten unter anderem geschrieben: "Die Cannabis-Aktie hatte sich von Juli bis September mehr als verdoppelt, aber jetzt scheint es so, als ob die Luft schon wieder draußen ist. Vom Rallye-Hoch am 05. September bei 3,40 USD hat sich Tilray ...

