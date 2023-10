Das Portfolio besteht aus rund 1600 Mietkaufverträgen für Solardachanlagen in Privathaushalten, von denen eine entsprechende Anzahl bis 2024 installiert werden soll.Zürich - Die Swiss Life Asset Management AG hat im Namen einer von ihr verwalteten Kollektivanlagen den Erwerb eines Portfolios von dezentralen Solarmietkaufverträgen in Norwegen und Schweden bekannt gegeben. Im Rahmen der Capex-Transaktion in Höhe von 600 Mio. NOK / 52.5 Mio. EUR wird Swiss Life Asset Managers 100 Prozent der Anteile am Portfolio der Otovo ASA-Gruppe in Skandinavien erwerben.

