An der Börse ist eine Angewohnheit der Anleger, die Ruhe in einem Kursverlauf als ungefährlich abzutun, so wie es derzeit bei der Infineon-Aktie der Fall ist. Der Aktionär macht es sich in seiner Position gemütlich und hofft auf baldige Kurssteigerungen. Doch die Gefahr von stark nachgebenden Notierungen, besonders in einem unruhigen Gesamtmarkt, ist nicht von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...