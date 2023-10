EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

hep solar projects GmbH begibt 8 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro



Güglingen, 6. Oktober 2023 - Die hep solar projects GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft des baden-württembergischen Spezialisten für Solarparks und Solarinvestments hep global GmbH, hat beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351488) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro zu begeben. Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond qualifizierte Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 8 % p.a. ausgestattet. Interessierte Anleger können den hep Green Bond 2023/2028 im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab dem 6. Oktober 2023 über die Webseite der Emittentin unter www.hep.global/green-bond-2023 und über ausgewählte Vertriebspartner zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut. Im Fokus der Mittelverwendung steht die Finanzierung der Entwicklung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan. Zu den konkreten Maßnahmen gehören die Akquisition von Projekten und Projektrechten, Leistungen in den unterschiedlichen Phasen der Projektentwicklung, Anzahlungen von Komponenten für Solarparks sowie Sicherungsleistungen für Netzanschlüsse oder Stromabnahmeverträge. Die Finanzierung erfolgt über Darlehen, welche die Emittentin ausschließlich innerhalb des hep global-Konzerns vergibt. Die Laufzeit beträgt in der Regel bis zu ca. 3 Jahre und die Verzinsung stets mehr als 8 % p.a. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der hep solar projects GmbH (www.hep.global/green-bond-2023) verfügbar. Der hep Green Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 29. März 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Eckdaten des hep Green Bonds 2023/2028 Emittentin hep solar projects GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Emissionsvolumen Bis zu 30 Mio. Euro ISIN/WKN DE000A351488/A35148 Kupon 8 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024 Valuta 22. November 2023 Laufzeit 5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmals 2024) Rückzahlungstermin 22. November 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 23. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 23. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Negativverpflichtung

Drittverzug

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsensegment Ab 29. März 2024: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt kein öffentliches Angebot. Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.hep.global/green-bond-2023 kostenlos einsehbar sind. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der hep solar projects GmbH. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und weder das Unternehmen noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keine Verpflichtung übernimmt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.



Pressekontakt:

Katrin Wolf

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-627

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



Investorenkontakt:

Thomas Tschirf

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: greenbond@hep.global

www.hep.global



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

D-81241 München

Tel.: +49 89 8896906-25

E-Mail: linh.chung@better-orange.de

www.better-orange.de



