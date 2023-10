In Sachsen-Anhalt plant das Speicherunternehmen ein ähnliches Projekt. Daneben gekräftigt Eco Stor seine Forderung, die Gewerbesteuerregelung auch für Speicherprojekte zu ändern.Eco Stor hat den Bau eines weiteren Großspeichers angekündigt. So sollen in Rheinland-Pfalz, genauer in der Kreisstadt Wittlich nahe dem Umspannwerk Wengerohr, Batterien mit einer Kapazität von 600 Megawattstunden installiert werden. Die Planungen liefen bereits. Die Standortauswahl erfolgte nach gründlicher Untersuchung verschiedener Netzknoten im Übertragungsnetz des Netzbetreibers Amprion, wie es von Eco Stor hieß. ...

