Der Projektentwickler Visiolar investiert 52,8 Millionen Euro in den Photovoltaik-Solarpark Harnekop in Brandenburg. Die Gemeindevertretung hat nun den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Die Inbetriebnahme ist zum Jahresende 2024 geplant. Anfang Februar 2023 hatte die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel in Brandenburg den Entwurf des Bebauungsplans für den Photovoltaik-Solarpark Harnekop mit großer Mehrheit beschlossen. Nun hat sie auf der Sitzung im September auch den Satzungsbeschluss ...

