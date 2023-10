Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4839/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/55 geht es um Ende einer Ära, um News von Immofinanz, Erste Bank, VIG und Research zu Addiko. Dann habe ich noch ein Update zu Bawag Petrus und FMA, sowie Feedback für Bawag und Addiko Bank. Bei Austriacard geht es leider Tag für Tag um minimalste Umsätze. Und Karl-Heinz Grasser ist heute natürlich nicht 20 Tage (wie ich in der Folge hüstle) sondern 20.000 Tage jung. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: ...

