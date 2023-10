Nach unserem kleinen Ausflug in die Literatur in der vergangenen Woche kommen wir heute zur Abwechslung mal wieder direkt auf den Punkt, also quasi ohne Komma wie zuvor. Zwar gibt es keinen besonderen Grund für die Eile, aber viel zu berichten, aus dieser Handelswoche, von den Märkten. Die gingen nämlich insbesondere zum Start in den neuen Monat und damit zum Wochenauftakt in die Knie - beziehungsweise auf Tauchstation. So knüpfte der DAX, um gleich mit dem deutschen Leitindex zu beginnen, nachgerade nahtlos an die negative Performance der vorangegangenen Woche (-1,1%), des abgelaufenen Monats (-3,5%) und des zurückliegenden Quartals (-4,7%) an: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...