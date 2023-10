Die stärksten Preisanstiege innert einem Jahr verzeichneten Einfamilienhäuser in der Innerschweiz und der Ostschweiz.St.Gallen - Die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum sind auch im dritten Quartal 2023 erneut gestiegen. Die stärksten Preisanstiege innert einem Jahr verzeichneten Einfamilienhäuser in der Innerschweiz und der Ostschweiz. Die Preise für Stockwerkeigentum legten in den letzten vier Quartalen in der Region Zürich am stärksten zu. Für Einfamilienhäuser musste im dritten Quartal 2,1...

Den vollständigen Artikel lesen ...