Von Scania ist auf der Busworld in Brüssel eine neue Batterie-elektrische Busplattform zu sehen. In einem ersten Schritt sollen auf ihr 4x2-Low-Entry-Busse aufbauen, die dann "unter optimalen Bedingungen Reichweiten von mehr 500 Kilometer" erreichen. Auf dem BEV-Busmarkt ist Scania zurzeit mit dem Citywide BEV präsent, einem zwölf Meter langen Niederflur-Solobus, der in zwei Batteriekonfiguration (250 oder 320 kWh) vorfährt. Mit der neuen Plattform ...

