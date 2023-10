Bisher hat sich 1Komma5° auf den Vertrieb und die Installation von Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen und Wallboxen konzentriert. Jetzt will das Unternehmen in die Solarmodulfertigung einsteigen und dabei die TOPCon-Technologie nutzen. Das Hamburger Energie-Startup 1Komma5° hat eine eigene Fertigung für Photovoltaik-Module in Deutschland angekündigt, die schon 2024 an den Start gehen soll. Das im Jahr 2021 gegründete Unternehmen hatte Ende 2022 ein eigenes Photovoltaik-Modul auf den Markt gebracht. ...

