Teilen: Das müssen Sie am Freitag, den 6. Oktober wissen: Der US-Dollar (USD) schwächelte am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge gegenüber seinen Hauptkonkurrenten, bevor er am frühen Freitag wieder Fuß fasste. Der USD-Index hält sich am europäischen Vormittag stabil bei etwa 106,50 und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen schwankt um die 4,75, ...

