Der Lebensmittelgroßkonzern aus Chicago (18.600 Beschäftigte) ist an der Börse mit 12,4 Mrd. $ bewertet. Das entspricht fast eins zu eins dem Umsatz der vergangenen zwölf Monate. Als höchste Marktkapitalisierung seit 2001 wird 21 Mrd. $ für Oktober 2016 angezeigt.Das traditionsreiche Unternehmen (Wurzeln bis 1919) vollzog 2018 die wichtige Akquisition von Pinnacle Foods. Kaufpreis 8,1 Mrd. $ bzw. Volumen inklusive Schuldenübernahme 10,9 Mrd. $. Das umfangreiche Sortiment verpackter Lebensmittel ("packaged food") umfasst Top-Marken, die hier bei uns eher unbekannt sind. Außerhalb des Heimatmarkts erzielt CONAGRA BRANDS nur rund 8 % der Erlöse.Für das erste Fiskalquartal 2024 (bis Ende August) meldete CONAGRA ein bereinigtes Ergebnis von 0,66 $ je Aktie und hat damit die Erwartung der Analysten um 6 Cent übertroffen. Die Beobachter hatten allerdings ihre Prognosen in den letzten drei Monaten um durchschnittlich 4,5 % gesenkt. Der Umsatz ging organisch um 0,3 % auf 2,90 Mrd. $ zurück, rein nominell blieb er stabil. An dieser Stelle hat der Konzern die Erwartung um rund 50 Mio. $ verfehlt.CEO Sean Connolly stellte die bereinigte operative Marge in den Vordergrund: Sie wurde gegenüber dem Vorjahresquartal von 13,7 auf 16,7 % verbessert. Connolly bestätigte die Planung für das gesamte Fiskaljahr mit 1 % organischem Umsatzplus und einer Marge von 16,0 bis 16,5 %.Der Kursverlauf wird noch interessant. Mit - 33 % seit Jahresbeginn ist "CAG" (NYSE-Kürzel) auf dem Rückweg und der Chartverlauf lässt das Ziel erkennen: Das Kursniveau des ersten Coronaschocks vom März 2020. Erneut weniger als 23 $ sind nicht auszuschließen.CONAGRA BRANDS ist somit bei den Konsumtiteln einzuordnen, die sich in der aktuellen Inflationsphase eher nicht bewährt haben. Nachdem der Konzern aber in bisher 104 Jahren mehrfach neu erfunden wurde, gehört die CAG-Aktie auch bei C wie Comeback einsortiert.