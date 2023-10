Vor wenigen Tagen gab Tesla-Chef Elon Musk enttäuschende Auslieferungszahlen bekannt. Insgesamt gingen 435 059 Fahrzeuge an die Kunden, wie das Unternehmen am Montag in Austin (Texas) mitteilte. Analysten hatten zuvor mit rund 20 000 mehr verkauften Autos gerechnet. Tesla begründete das mit Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation hält Tesla-CEO Elon Musk an seinem Jahresziel fest. Der Elektroauto-Pionier will 2023 1,8 ...

