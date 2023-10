München (ots) -Wer hätte das gedacht: Aufsteiger Ulm ist nach dem 2:1-Erfolg in Sandhausen Zweiter und am 10. Spieltag somit der härteste Verfolger von Spitzenreiter Dresden, der morgen zum Topspiel beim TSV 1860 München antritt. Ulm profitiert von einer 81-minütigen Überzahl, weil Felix Göttlicher schon nach 9 (!) Minuten mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wird. Sandhausen-Coach Danny Galm hätte sich dabei "ein bisschen Fingerspitzengefühl" vom Unparteiischen gewünscht, findet ansonsten: "Also hier ist Spektakel". Ulm gerät trotzdem in Rückstand, dreht die Partie aber in der 2. Hälfte. Das Team von Trainer Thomas Wörle bleibt damit auch nach dem 10. Spieltag sicher auf dem 2. Platz. Nächste Woche Sonntag kommt es dann zum Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden - live ab 13.15 Uhr bei MagentaSport! Siegtorschütze Tobias Rühle verspürt bereits Vorfreude: "Wir werden wahrscheinlich wieder 17.000 Leute da haben. Vor 3 Jahren, als ich hier angefangen habe, in der Regionalliga waren 1.500 Zuschauer da. Und jetzt spielt Zweiter gegen Erster. Das ist unglaublich." Die Ulmer planen für den Rest der Saison laut Rühle so: "Wir nehmen die Euphorie gerade gerne mit und versuchen Punkte, Punkte, Punkte zu holen, falls mal eine schlechtere Phase kommen wird." Die scheint aktuell nicht in Sicht.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Freitagsauftakt in der der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Samstag kommt es zum Kracher zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden. Dazu: der Letzte Duisburg gegen den starken Aufsteiger Haching. Für die Konferenz steht Gast-Experte Patrick Glöckner an der Seite von Sascha Bandermann - live ab 13.30 Uhr bei MagentaSport.SV Sandhausen - SSV Ulm 1846 1:2Das Baden-Württemberg-Duell beginnt vogelwild. Bereits nach 9 Minuten (!) fliegt Felix Göttlicher mit Gelb-Rot. David Otto bringt Sandhausen nach einem missglückten Rückpass von SSV-Kapitän Johannes Reichert trotzdem in Führung. Dennis Chessa gelingt in der zweiten Halbzeit der Ausgleich, ehe Tobias Rühle in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielt. Ulm bleibt damit sicher Zweiter. Siegtorschütze Rühle freut sich auf das Topspiel gegen Dresden.Sandhausens Trainer Danny Galm bewertet die Gelb-Rote Karte für Felix Göttlicher: "Bei so einer Begegnung - Freitagabend, Flutlicht - ist es natürlich bitter, wenn du so eine frühe Gelb-Rote Karte kriegst. Ich glaube, die zweite Gelbe, die muss man geben. Bei der ersten braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl."Galm lobt die Einstellung seiner Mannschaft: "Das sind Momente, die uns zusammenschweißen, weil nicht jede Mannschaft über 80 Minuten so bestehen würde. David Otto hatte das 2:1 auf dem Fuß. Also hier ist Spektakel, Riesenlob an meine Mannschaft."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bE5RNTFGWUgrMjZYRG40MUtSU0VoVjBQZlo2UkI2RlpxYUpXV0JVY21sVT0=Ulms Trainer Thomas Wörle über den unglücklichen Start: "Wir haben keinen leichten Auftakt ins Spiel gehabt. Die Gelb-Rote Karte für den Gegner und kurz darauf der Gegentreffer - denkbar schlecht, weil der Gegner 1:0 führt und er weiß, jetzt muss er nur noch verteidigen. Das macht die Sache etwas leichter für den Gegner. Wir haben schon eine Zeit gebraucht, um uns darauf einzustellen, aber haben dann den Druck erhöht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U1JEdkxrUmJneWErbTJ0cWNNbHAxRG5Qak1VYVlOVSttY3l6M25uTHZUND0=Ulms Siegtorschütze Tobias Rühle über den Erfolgslauf der Ulmer: "Wir nehmen die Euphorie gerade gerne mit und versuchen Punkte, Punkte, Punkte zu holen, falls mal eine schlechtere Phase kommen wird."Rühle freut sich auf das anstehende Topspiel gegen Dresden: "Eine besondere Partie für die Region, für die Leute. Wir werden wahrscheinlich wieder 17.000 Leute da haben. Vor drei Jahren, als ich hier angefangen habe, in der Regionalliga waren 1.500 Zuschauer da. Und jetzt, drei Jahre später, spielt Zweiter gegen Erster. Das ist unglaublich."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U1JEdkxrUmJneWErbTJ0cWNNbHAxRG5Qak1VYVlOVSttY3l6M25uTHZUND0=Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport10. SpieltagSamstag, 07.10.2023Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: TSV 1860 München - Dynamo Dresden, MSV Duisburg - SpVgg Unterhaching, RW Essen - SV Verl, SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln, Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund II, Erzgebirge Aue - 1. FC SaarbrückenSonntag, 08.10.2023Ab 13.15 Uhr: VfB Lübeck - SC Freiburg IIAb 16.15 Uhr: Hallescher FC - Preußen MünsterAb 19.15 Uhr: FC Ingolstadt - Jahn RegensburgDie Google Pixel Frauen-Bundesliga bei MagentaSportSamstag, 07.10.2023Ab 11.45 Uhr: 1. FC Köln - MSV DuisburgAb 13.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - RB LeipzigSonntag, 08.10.2023Ab 13.45 Uhr: SGS Essen - Bayern MünchenAb 18.15 Uhr: SC Freiburg - Werder BremenMontag, 09.10.2023Ab 19.15 Uhr: TSG Hoffenheim - Bayer 04 LeverkusenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5620095