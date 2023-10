Die Deutsche Konsum REIT steckt in Schwierigkeiten. Die Obotritia, eine Gesellschaft von Gründer und Aufsichtsrat Rolf Elgeti, kann zurzeit einen Kredit nicht zurückzahlen (DER AKTIONÄR berichtete). Die Aktie ist daraufhin massiv eingebrochen und auf ein Rekordtief gefallen. Wie die DKR am Freitag vermeldete, hat Elegti zugegriffen.Laut den Director Dealing's hat die Hevella Capital, ebenfalls eine Gesellschaft mit Verbindung zu Elgeti, am Mittwoch DKR-Aktien im Volumen von rund 740.000 Euro gekauft. ...

