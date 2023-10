Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Samstag mit Israels Staatspräsident Isaac Herzog telefoniert und die Solidarität Deutschlands bekundet - die Zahl der getöteten Israelis ist unterdessen auf mindestens 40 gestiegen. "Präsident Herzog hat mir soeben von dem schockierenden Ausmaß der Angriffe der Hamas an mehreren Orten seines Landes berichtet", sagte Steinmeier nach dem Telefonat.



"Israel muss sich gegen einen brutalen Terror verteidigen. Meine volle Solidarität gilt unseren angegriffenen israelischen Freunden. Im Namen unserer Landsleute habe ich Präsident Herzog meine Anteilnahme an den vielen Toten und Verletzten ausgedrückt und meine Sorge um das Schicksal derer, die noch in Gefahr sind." Am Nachmittag soll der Krisenstab der Bundesregierung zusammenkommen und über die aktuelle Lage beraten.

