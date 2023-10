Bei Zalando ISIN: DE000ZAL1111 hatten wir am 01. Oktober den Einstieg vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme in den RuMaS Trading-Tipps hatten wir geschrieben: "Seit dem Hoch am 31. August mit einem Kurs von 29,62 Euro hat die Aktie bis Donnerstag mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Am Freitag gab es eine leichte Gegenreaktion und wenn die Bullen jetzt wieder einsteigen, wäre ein Anstieg bis auf 25,00 Euro denkbar."Zalando ist zum Handelsende ...

