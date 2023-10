Israel ist am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) von einer grossangelegten Militäraktion der islamistischen Hamas überrascht worden.Tel Avov / Gaza / Berlin - Israel ist am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) von einer grossangelegten Militäraktion der islamistischen Hamas überrascht worden. Eine erste Bilanz der Behörden sprach von Dutzenden Toten, Hunderten Verletzten und einer nicht bekannten Zahl verschleppter Israelis. «Bürger Israels, wir sind im Krieg», beschrieb Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am...

