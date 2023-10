Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat am Freitag kurz vor dem Ende der Woche lange Gesichter hinterlassen. Die Notierungen fielen um weitere -1,04 %. Die Kurse haben damit per Wochensaldo mehr als -6 % abgegeben. Ohnehin war Siemens Energy schon zuvor in einem massiven Abwärtstrend. Damit hat sich an der Ausgangssituation der Richtung nach nichts verändert. Dem Stil nach allerdings schon. Die Aktie ist klar im Abwärtstrend und hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...