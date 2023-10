Chicago - Der Kenianer Kelvin Kiptum hat beim 45. Chicago-Marathon einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der 23-Jährige konnte sich auf der 42,195 Kilometer langen Strecke in der "Windy City" in 2:00:35 Stunden gegen seine Konkurrenten durchsetzen.



Er unterbot den zuvor geltenden Weltrekord seines Landsmanns Eliud Kipchoge damit um 34 Sekunden. Die bisherige offizielle Bestmarke hatte Kipchoge vor einem Jahr beim Berlin-Marathon aufgestellt. Bei dem Wettbewerb in Chicago waren am Sonntagmorgen rund 45.000 Läufer gestartet.

