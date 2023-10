Trotz einer kleinen Erholung vor dem Wochenende ist die gerade auslaufende Woche wieder einmal zum Vergessen gewesen. Zahlreiche Einzeltitel mussten herbe Verluste und teilweise neue Tiefststände verkraften. Letztere führen aber nicht nur zu schlechter Laune, sondern auch zu so mancher Comeback-Fantasie.Bei der Aktie von Nel ASA (NO0010081235), die schon seit einer gefühlten Ewigkeit in die Tiefe geprügelt wird, belaufen sich die Wochenverluste derzeit auf herbe 13,5 Prozent. Der Abwärtstrend ist also nicht gestoppt. Er nahm zuletzt sogar noch an Tempo auf ...

