Microsoft-Aktien ISIN: US5949181045 konnte im Wochenverlauf 3,65 Prozent zulegen. Damit gehörte die Aktie des Softwareentwicklers aus den Vereinigten Staaten zu den drei besten Werten im Dow Jones. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 327,27 Dollar, das Wochenhoch hat die Aktie im Tagesverlauf bei 329,19 Dollar an der Nasdaq gesehen. Die Aktie hat am Freitag ein frisches Kaufsignal generiert, gelingt der Anstieg über 330,00 USD ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...