Apple-Aktien ISIN: US0378331005 konnten im Wochenverlauf 3,67 Prozent zulegen. Damit gehörte der iPhone-Bauer aus den Vereinigten Staaten zu den zwei besten Werten im Dow Jones. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 177,47 Dollar, das Wochenhoch hat die Aktie am im Tagesverlauf bei 177,99 Dollar an der Nasdaq gesehen. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie zunächst Luft bis auf etwa 182,00 USD und an dieser Marke wird sich entscheiden, ...

