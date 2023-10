Washington DC - Angesichts Angriffe von Kämpfern der Hamas auf Israel verstärkt die USA ihre Präsenz im östlichen Mittelmeer. Das teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntagabend mit.



Damit sollen auch ein Flguzeugkträger, ein Lenkwaffenkreuzer und vier Lenkwaffenzerstörer näher an Israel gebracht werden. "Wir haben auch Maßnahmen ergriffen, um die F-35-, F-15-, F-16- und A-10-Kampfflugzeugstaffeln der US-Luftwaffe in der Region zu verstärken", sagte Austin. "Die USA halten weltweit Streitkräfte bereit, um diese Abschreckungsposition bei Bedarf weiter zu verstärken." Darüber hinaus werde die US-Regierung den israelischen Verteidigungskräften zusätzliche Ausrüstung, Munition und Ressourcen zur Verfügung stellen, so der US-Verteidigungsminister.

