Das Consorzio Italiano Vivaisti di San Giuseppe di Comacchio (CIV) nahm an der Fruit Attraction in Madrid mit seinem gesamten Spektrum an Sorteninnovationen bei Äpfeln und Erdbeeren teil. RedPop® und Desy® sind die neuesten Projekte im Bereich Äpfel und es gibt ein reichhaltiges Erdbeerportfolio von Süden bis Norden. Foto © CIV "Das CIV-Zuchtprogramm",...

Den vollständigen Artikel lesen ...