Das gemeinsame Interesse an der Champignonzucht führte vor 75 Jahren deutsche Champignonanbauer zusammen: Am 4./5. Oktober 1948 traf man sich in Celle zur Gründungstagung eines Branchenvereins, zunächst als "Bund deutscher Champignonzüchter". Die Teilnehmer der BDC-Jahrestagung 2023 bei der Exkursion zur Wesjohann GbR. Foto © BDC Der Austausch zu aktuellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...