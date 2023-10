2022/23 wurden von den meldenden Erzeugerorganisationen am Bodensee über 109.000 t Tafeläpfel vermarktet. Damit wurde in der letzten Saison über 25 % mehr Ware abgesetzt, als 2021/22 (87.000 t). Der durchschnittliche Preis fiel dagegen, um rund 8 %, dieser bewegte sich somit um die 52,10 €/dt. In der Saison zuvor wurden im Schnitt noch 56,68 €/dt erreicht. Bildquelle:...

