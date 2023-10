Bioland- und IFOAM Organics Europe-Präsident Jan Plagge spricht am Donnerstagabend beim BMEL-Event "Proposal on NGT-Legislation: expected impacts" in Brüssel. Die 4 Kernaussagen von Bioland und IFOAM Organics Europe-Präsident Jan Plagge beim BMEL-Event zu Neuer Gentechnik am Donnerstagabend in Brüssel. Jan Plagge. Foto © Bioland, Sonja Herpich 1. "Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...